Коллеги ищут девушку, которая жила в разрушенной пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске

Девушка не вышла сегодня на работу. Фото: МАНЬКО Никита/соцсети

Коллеги и друзья ищут 25-летнюю Марию Каныгину, которая жила в пятиэтажке на Линейной, 39. В этом доме в 7:43 9 февраля взорвался газ, полностью уничтожив один из подъездов.

— На данный момент от её HR знаю, что на работу сегодня она не вышла, и что в школе, являющейся пунктом сбора, её тоже не видели, — рассказал КП-Новосибирск коллега девушки.

Спасатели предоставили список пострадавших и в нем Марии нет.

Напомним, по последним данным, при взрыве газа и обрушении дома погибли 5 человек, 9 пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер