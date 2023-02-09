Фото с открытия нового терминала Толмачево в Новосибирске: показываем, что внутри

Новый терминал открывают в знаменательную дату. Фото: Надежда РЫЖКИНА

В четверг, 9 февраля, открылся новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево. Фото с мероприятия показала корреспондент КП-Новосибирск.

Вход украсили воздушными шарами. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Открытие происходит в знаменательную дату − 100-летие российской гражданской авиации.

На месте собрались представители СМИ. Фото: Надежда РЫЖКИНА

На месте уже собрались представители СМИ и некоторые гости. Для них организовали небольшой фуршет.

Для гостей организовали фуршет. Фото: Надежда РЫЖКИНА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber