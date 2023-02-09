Фото с открытия нового терминала Толмачево в Новосибирске: показываем, что внутри

Новый терминал открывают в знаменательную дату.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
В четверг, 9 февраля, открылся новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево. Фото с мероприятия показала корреспондент КП-Новосибирск.
Вход украсили воздушными шарами.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Открытие происходит в знаменательную дату − 100-летие российской гражданской авиации.
На месте собрались представители СМИ.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
На месте уже собрались представители СМИ и некоторые гости. Для них организовали небольшой фуршет.
Для гостей организовали фуршет.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
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