«Папа метался, кричал, что там их ребенок»: что известно о погибшей 2-летней девочке при взрыве дома в Новосибирске

Из-под завалов достали тело 2-летней девочки. Фото: Никита МАНЬКО

Из-под завалов дома на улице Линейной, 39, где случился взрыв газа, достали тело 2-летней девочки. Очевидцы рассказали, что видели на месте происшествия ее родителей.

— Там был мужчина, опознавший девочку на фото. Говорил, что это его дочь. Его посадили в скорую и отвезли в больницу, — сообщают корреспонденты КП-Новосибирск с места событий.

На месте продолжают работать спасатели, под завалами остаются люди. На данный момент известно о 5 погибших.

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