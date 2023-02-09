«Услышали мяуканье»: спасатели вытащили кота из-под завалов разрушенной пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске

У кота обморожены лапы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Из-под завалов разрушенного взрывом подъезда по улице Линейная, 39 спасатели достали кота. Напомним, что ЧП произошло в 7:43 утра. По предварительной информации, рванул газ. Сейчас известно о 9 пострадавших и 5 погибших, среди которых 2-летний ребенок.

— Громкое мяуканье спасатели услышали из бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов, предположительно кот в момент обрушения был в подвале дома, — рассказали в региональном МЧС.

Спасатели передали кота жильцам соседнего дома. у животного обморожены лапы.

Напомним, что спасатели ищут Романову Елену, 56-58 лет. Она жила в одной из квартир дома вместе с серым котом по кличке Темочка.

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