Спасатели рассказали, зачем обрушили верхний этаж пострадавшего от взрыва дома в Новосибирске

Спасатели рассказали, зачем обрушили оставшийся висеть после взрыва пятый этаж. Фото: стоп-кадры видео ГУ МЧС РФ по НСО.

В Новосибирске специалисты МЧС разрушили верхние этажи взорвавшихся подъездов на Линейной, 39. Это произошло около 13:10. Спасатели рассказали, почему это было необходимо.

– Спасатели произвели обрушение нависающих конструкций верхнего этажа с целью обеспечить безопасность проведения поисково-спасательных работ на месте происшествия, – уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что тела женщины и 2-летнего ребенка достали из-под завалов разрушенной пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске. Их искали под рухнувшими стенами верхнего этажа.

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