Что происходит на месте взрыва пятиэтажного дома в Новосибирске прямо сейчас: показываем 10 фото

На месте до сих пор работают спасатели.
Фото: Никита МАНЬКО
В четверг, 9 февраля, в жилом доме на улице Линейной, 39 произошел взрыв газа. Полностью обрушился подъезд пятиэтажки. КП-Новосибирск показывает свежие фото с места ЧП.
Вот так выглядела пятиэтажка в самом начале.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Трагедия произошла рано утром, когда многие еще спали. По словам очевидцев, взрыв прогремел около 7:45.
Подъезд дома разрушен.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
На место незамедлительно выдвинулись спасатели. Они начали разгребать завалы и искать людей под обломками.
Спасатели уже несколько часов разгребают завалы.
Фото: Никита МАНЬКО
Сотрудники МЧС работают на месте ЧП уже несколько часов. У разрушенного подъезда также дежурят медики.
Страшные кадры с места ЧП.
Фото: Никита МАНЬКО
На данный момент известно о пяти погибших. Еще девять человек пострадали.
На месте ЧП также работает полиция.
Фото: Никита МАНЬКО
Как ранее сообщали в региональном Минздраве, всех пострадавших госпитализировали. Их разместили в Городской клинической больнице №1, Областной клинической больнице и Больнице скорой медицинской помощи №34.
Территорию вокруг дома огородили.
Фото: Никита МАНЬКО
Сколько еще продлятся поисково-спасательные работы - неизвестно.
Сколько еще продлятся поисково-спасательные работы - неизвестно.
Фото: Никита МАНЬКО
Еще фото с места ЧП.
Фото: Никита МАНЬКО
Пятиэтажка после взрыва выглядит жутко. Фото: прокуратура НСО
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