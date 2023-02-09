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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 9:14

Что происходит на месте взрыва пятиэтажного дома в Новосибирске прямо сейчас: показываем 10 фото

Опубликованы 10 фото с места взрыва пятиэтажного дома в Новосибирске
Анастасия ХРОМЫХ
На месте до сих пор работают спасатели.

На месте до сих пор работают спасатели.

Фото: Никита МАНЬКО

В четверг, 9 февраля, в жилом доме на улице Линейной, 39 произошел взрыв газа. Полностью обрушился подъезд пятиэтажки. КП-Новосибирск показывает свежие фото с места ЧП.

Вот так выглядела пятиэтажка в самом начале.

Вот так выглядела пятиэтажка в самом начале.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Трагедия произошла рано утром, когда многие еще спали. По словам очевидцев, взрыв прогремел около 7:45.

Подъезд дома разрушен.

Подъезд дома разрушен.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

На место незамедлительно выдвинулись спасатели. Они начали разгребать завалы и искать людей под обломками.

Спасатели уже несколько часов разгребают завалы.

Спасатели уже несколько часов разгребают завалы.

Фото: Никита МАНЬКО

Сотрудники МЧС работают на месте ЧП уже несколько часов. У разрушенного подъезда также дежурят медики.

Страшные кадры с места ЧП.

Страшные кадры с места ЧП.

Фото: Никита МАНЬКО

На данный момент известно о пяти погибших. Еще девять человек пострадали.

На месте ЧП также работает полиция.

На месте ЧП также работает полиция.

Фото: Никита МАНЬКО

Как ранее сообщали в региональном Минздраве, всех пострадавших госпитализировали. Их разместили в Городской клинической больнице №1, Областной клинической больнице и Больнице скорой медицинской помощи №34.

Территорию вокруг дома огородили.

Территорию вокруг дома огородили.

Фото: Никита МАНЬКО

Сколько еще продлятся поисково-спасательные работы - неизвестно.

Сколько еще продлятся поисково-спасательные работы - неизвестно.

Сколько еще продлятся поисково-спасательные работы - неизвестно.

Фото: Никита МАНЬКО

Еще фото с места ЧП.

Еще фото с места ЧП.

Фото: Никита МАНЬКО

Пятиэтажка после взрыва выглядит жутко. Фото: прокуратура НСО

Пятиэтажка после взрыва выглядит жутко. Фото: прокуратура НСО

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