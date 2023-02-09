Манжерок vs Шерегеш: какой горнолыжный спуск выбрали новосибирцы

Фото: Тимофей ТРУШИН

У жителей Новосибирской области самыми популярными местами для катания стали соседние курорты Республики Алтай и Кемеровской области. К таким выводам пришли специалисты МегаФона изучив обезличенные данные своих абонентов в период зимних каникул.

Сокращение авиасообщения с европейскими странами и развитие инфраструктуры российских горнолыжных курортов заставили любителей активного отдыха обратить внимание на новые направления. Заметный прирост в этом году показали локации для зимнего отдыха в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, турпоток вырос на 50%, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке (47%) и «Горный воздух» на Сахалине (37%).

Для новосибирских лыжников и сноубордистов в этом году самым востребованным горнолыжным направлением стал курорт Горного Алтая «Манжерок», а популярный «Шерегеш» занял второе место. В топовые локации также вошли горнолыжный комплекс «Благодать» в Алтайском крае, «Бобровый лог» в Красноярском крае и «Гора Соболиная» в Иркутской области. В своем родном регионе жители области чаще всего выбирают спуски в Новосибирске - горнолыжный комплекс «Горский» и клуб «Корел-Иня». В течение зимы эти склоны сохраняют постоянный поток посетителей.

Фото: Константин ПИРОГОВ

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео - именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТикТок и Telegram - вместе они занимают почти треть интернет-трафика. Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет.

Среди традиционных направлений согласно общероссийским показателям, лидирует горнолыжный кластер Сочи, турпоток туда изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания - турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» - в 2 раза. А вот число туристов, отправившихся на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии было почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

Стабильная связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности туристов. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах - «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».