Количество погибших при взрыве на Линейной, 39 увеличилось до 5 человек

Из-под завалов достали пятого погибшего. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске из-под завалов на Линейной, 39 достают пятого погибшего. Об этом сообщают корреспонденты КП-Новосибирск с места ЧП.

В Минздраве региона официально подтвердили информацию о пятерых жертвах трагедии.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала обновленный список пострадавших, доставленных в больницы с травмами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber