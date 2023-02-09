Количество погибших при взрыве на Линейной, 39 увеличилось до 5 человек

Из-под завалов достали пятого погибшего.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирске из-под завалов на Линейной, 39 достают пятого погибшего. Об этом сообщают корреспонденты КП-Новосибирск с места ЧП.
В Минздраве региона официально подтвердили информацию о пятерых жертвах трагедии.
Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала обновленный список пострадавших, доставленных в больницы с травмами.
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