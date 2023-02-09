В Новосибирске отключили отопление в 3 домах возле Линейной, 39 после взрыва и пожара

Отопление отключили в домах возле Линейной, 39. Фото: Анна ПАШАГИНА

После обрушения взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39, в Новосибирске отключили отопление в ближайших домах. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе СГК.

Без тепла останется эвакуированный дом, а также Линейная, 37 и 39/1. Отключения продлятся до 13:00.

– Час назад в секторе отключения было 22 дома, сейчас контур отключения удалось сузить, теплосети включены в работу, – уточнили в СГК.

Тепло в 19 домах восстановят в ближайшее время.

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