Мэр, прокуратура и следователи прибыли на место мощного взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске

В Новосибирске к месту пожара прибыли мэр и сотрудники экстренных служб. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В четверг, 9 февраля, мэр Новосибирска лично приехал на Линейную, 39, сразу после взрыва. Также прибыли заммэра Олег Клемешов и Геннадий Захаров, глава Центрального округа Сергей Канунников. Анатолий Локоть отдал указания обесточить дом. Начали рубить деревья и искать технику для разбора завалов. Людей эвакуировали в ближайшую школу № 85.

Кроме того, на месте федеральный инспектор, прокурор области Александр Бучман и районный прокурор Олег Алексеев. Приехали следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– К месту обрушения следует аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России. В составе спасателей кинологические расчеты. Они будут задействованы для поиска пострадавших, – рассказали в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

Прибыл начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков. Порядок охраняют более 150 участковых. По последним данным, погибли двое человек. Всего в 3 подъезде дома проживало 30 человек.

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