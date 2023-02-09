Выросло число погибших в результате взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Увеличилось число жертв в результате взрыва в Новосибирске на Линейной,39. Об этом сообщил губернатор НСО Андрей Травников.

– К сожалению, из 34 больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке, – сообщил Андрей Травников.

Причина смерти, по данным врачей, отравление угарным газом.

На данный момент известно о двух погибших. Число пострадавших уточняется.

В результате мощного взрыва, напомним, обрушился целый подъезд.

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