Выросло число погибших в результате взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Увеличилось число жертв в результате взрыва в Новосибирске на Линейной,39. Об этом сообщил губернатор НСО Андрей Травников.
– К сожалению, из 34 больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке, – сообщил Андрей Травников.
Причина смерти, по данным врачей, отравление угарным газом.
На данный момент известно о двух погибших. Число пострадавших уточняется.
В результате мощного взрыва, напомним, обрушился целый подъезд.
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