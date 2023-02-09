«Эвакуировали 50 человек»: спасатели МЧС тушат пожар после мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске

Из взорвавшейся пятиэтажки на Линейной,39 в Новосибирска эвакуировали 50 человек. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

На месте мощного взрыва на Линейной,39 в Новосибирске продолжается спасательная операция. Там работают сотрудники МЧС. В доме рано утром 9 февраля рванул бытовой газ. Обрушился целый подъезд.

– В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир, – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По предварительным данным, площадь пожара составила 300 квадратов. Из дома эвакуировали 50 человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва.

Как передает с места корреспондент КП-Новосибирск, эвакуированных жителей отводят в 85 школу.

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