Власти города рассказали, будут ли в Новосибирске отмечать Масленицу 2023

Власти Новосибирска рассказали, как будут в городе будут отмечать Масленицу. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В мэрии ответили на вопрос — будут ли в Новосибирске отмечать Масленицу в 2023 году. В мэрии города отметили: в этом году нет ограничений, из-за которых раньше праздник отменялся.

В администрации городских парков «Березовая роща», «Заельцовский», «Центральный», «Бугринская роща» и других КП-Новосибирск сообщили, что гуляния планируются, однако точная программа будет известна только к 17-20 февраля. Но там будут все традиционные забавы: театрализованные представления, конкурсы и, конечно, сжигание чучела и вкусные блины с чаем.

Кроме того, Масленицу отметят в школах, детских садах, во дворах домов.

Известно, где мероприятия уже состоятся. Бесплатно повеселиться на Масленицу в Новосибирске можно в горнолыжном комплексе «Ключи» (Ключи гк, 1). 26 февраля в 14:00 там устроят масленичные представления, народные игры, молодецкие забавы и потехи, разыграют призы, угостят чаем с блинами и сожгут шестиметровое чучело Зимы.

Музей-театр «Тридевятое царство» (ул. Гоголя, 51) всю Масленичную неделю дает программу для малышей «Здравствуй, Масленица!» Дошколятам и ученикам младших классов расскажут, почему Масленица так празднуется, проведут разные игры: прыжки через игрушечный «костер», перетягивание каната и другие. Также предложат блинов, пряников и сушек с чаем.

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