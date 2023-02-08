В бюджет Новосибирска поступило более 3 миллиардов налоговых доходов

В бюджет поступило более трех миллиардов рублей налоговых доходов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске городской департамент земельных и имущественных отношений подвел итоги за минувший год. В муниципальный бюджет в прошлом году поступило более трех миллиардов рублей налоговых доходов – от аренды городского имущества и земли.

Поступления от продажи земельных участков города составили 538,7 миллионов рублей - это на 91,6 миллион рублей больше предыдущего года. А от приватизации недвижимого имущества – 2 миллиарда 290,7 миллионов. Кроме того, в 2022 году впервые за несколько лет снизилась на 547 миллионов рублей задолженность по арендной плате за землю.

Поступления в бюджет от неналоговых доходов выросли на 25 миллионов рублей по сравнению с 2021 годом.

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