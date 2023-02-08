«Плевался, бил тростью»: таксист обвинил пассажира в побоях из-за отказа везти ребенка без кресла

В Новосибирске таксист обвинил пассажира в побоях. Фото: предоставлено Сергеем

В Новосибирске таксист обвинил пассажира в побоях. По словам водителя, конфликт случился из-за его отказа везти ребенка без детского кресла.

— Я приехал на заказ к дому на улице Выборная, ехать нужно было на Ипподромскую. Ко мне вышли три взрослых человека и ребенок. Мне сказали, что ему восемь, но выглядел он значительно младше, и я решил, что везти его без кресла будет небезопасно, — рассказал КП-Новосибирск водитель такси Сергей. — Но на мой отказ один из сопровождавших ребенка мужчин среагировал неадекватно: начал крыть меня матом, пытался засунуть руку в окно, чтобы открыть дверь, бил рукой по машине, а потом вообще плюнул мне в окно.

Сергей отъехал от агрессивных несостоявшихся пассажиров на небольшое расстояние, и вышел, чтобы осмотреть машину. Но мужчина, чья поездка сорвалась, смириться с этим не смог, догнал водителя и стал его бить.

— Он подбежал, стал избивать меня тростью, опять бить ею же по машине. Чтобы его хоть как-то угомонить, я применил перцовый баллончик, в ответ на что получил еще несколько ударов, — рассказывает Сергей. — Как итог — у меня сломан палец, машина покоцана, хотя она далеко не дешевая. И все из-за того, что я не стал рисковать безопасностью его же ребенка.

В полицию Сергей пока еще не обратился, но думает сделать это в ближайшее время.

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