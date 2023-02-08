«Это НЛО?»: жители Выборной в Новосибирске заметили в небе странное сияние

Жители улицы Выборной в Новосибирске заметили в небе странное сияние. Фото: "АСТ-54"

Вечером в среду, 8 февраля, жители улицы Выборной в Новосибирске заметили в небе странное сияние. Световые полосы стали видны около половины девятого.

— Светящиеся полосы меняли интенсивность свечения, одна самая яркая полоса светилась оранжевым светом, остальные менее яркие белым. Постепенно потухли — сначала оранжевая полоса, потом остальные, — написали новосибирцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Жители поселка Горный в Тогучинском районе тоже увидели в небе сияние. Фото: Ольга Майская

Как оказалось, такую красоту могли наблюдать не только новосибирцы. Жители поселка Горный в Тогучинском районе тоже увидели сегодня вечером подобное явление.

Кто-то из людей сравнивает это с НЛО. Фото: Ольга Майская

— Сегодня, примерно 21:55, пошла собаку выгуливать и увидела полосы эти. Это было красиво очень-очень! — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ольга Майская.

А кто-то сравнил явление с северным сиянием. Фото: Ольга Майская

А в комментариях под постом в соцсетях люди гадают, что же это могло быть:

— Это что, НЛО?

— Похоже на гало, только странно, что в темноте.

— Как будто северное сияние, — пишут сибиряки.

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