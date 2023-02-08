Во время раскопок в Новосибирской области обнаружили поселение возрастом 2800 лет

Находкам около 2,8 тысяч лет.
Фото: Александр БОЙКО
Во время спасательных раскопок Горловского угольного месторождения в Новосибирской области ученые ИАЭТ СО РАН нашли древнее поселение. Возраст находки около 2,8 тысяч лет. Теперь при освоении месторождения будет учитываться наличие архитектурного памятника.
— Это интересное открытие именно потому, что такие территории, вдалеке от крупных водотоков, обычно не становятся предметом целенаправленных поисков археологов, это означает, что были более подходящие для жизнедеятельности условия, — рассказал на пресс-конференции ученый секретарь отдела спасательных археологических работ института Антон Выборнов.
В ходе раскопок были найдены фрагменты керамики, которой пользовались люди, жившие в той местности около 2,8 тысяч лет назад. Они относятся к эпохе поздней бронзы, которую можно считать переходом в ранний железный век. Исследование поселения может дать новые данные об условиях жизни древних людей и их адаптации к условиям лесостепи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер