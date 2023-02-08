В Новосибирской области миллиард рублей направят на развитие научной сферы

Новосибирская область заняла шестое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ. Фото: правительство НСО

В 2022 году Новосибирская область заняла шестое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ. В среду, 8 февраля, губернатор региона Андрей Травников поздравил ученых с профессиональным праздником.

— Но это ни в коем случае не корректирует наше лидерское место в научных исследованиях, которое для нас определил Президент страны, назвав Новосибирск научной столицей России. Экономика нашей области настолько разностороння и многогранна, что сухие цифры статистики показывают — сфера исследований занимает не самую большую долю. Наша задача сделать так, чтобы эта доля росла, — заявил Андрей Травников.

В 2023 году в бюджете Новосибирской области на мероприятия, связанные с развитием научной и инновационной сфер, выделили более миллиарда рублей.

— Задача этого года — донастроить наши инструменты — различные меры поддержки отраслей, предприятий — таким образом, чтобы приоритет отдавался развитию кооперации внутри региона, чтобы одно предприятие развиваясь, помогало развиваться другим, — добавил глава региона.

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