Многодетный отец из Краснозерского района погиб в зоне СВО

У военнослужащего остались жена и три дочери. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В ходе спецоперации на Украине погиб многодетный отец из Краснозерского района Новосибирской области Михаил Лобанов. Об этом сообщила глава районный администрации Оксана Семенова.

— Михаил был замечательным семьянином, любящим отцом, заботливым сыном. В период частичной мобилизации не смог остаться в стороне и принял решение участвовать в военной операции добровольцем. Погиб Михаил 7 февраля 2023 года, — рассказала глава Краснозерского района.

Михаил родился и жил в селе Веселовское. Работал там электриком. У военнослужащего остались жена и три дочери

— Выражаю искреннее соболезнование родным и близким. Низкий поклон родителям, воспитавшим Героя, — добавила Оксана Семенова.

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