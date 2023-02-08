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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:56

Многодетный отец из Краснозерского района погиб в зоне СВО

39-летнего военнослужащего был добровольцев
Надежда КАСЬЯНОВА
У военнослужащего остались жена и три дочери.

У военнослужащего остались жена и три дочери.

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В ходе спецоперации на Украине погиб многодетный отец из Краснозерского района Новосибирской области Михаил Лобанов. Об этом сообщила глава районный администрации Оксана Семенова.

— Михаил был замечательным семьянином, любящим отцом, заботливым сыном. В период частичной мобилизации не смог остаться в стороне и принял решение участвовать в военной операции добровольцем. Погиб Михаил 7 февраля 2023 года, — рассказала глава Краснозерского района.

Михаил родился и жил в селе Веселовское. Работал там электриком. У военнослужащего остались жена и три дочери

— Выражаю искреннее соболезнование родным и близким. Низкий поклон родителям, воспитавшим Героя, — добавила Оксана Семенова.

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