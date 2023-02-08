В Новосибирске судят депутата Сидоренко. В чем его обвиняют?

Иван Сидоренко обвиняется в особо крупном мошенничестве. Фото: Мария НОВИКОВА

Депутат Законодательного собрания области Иван Сидоренко обвиняется в особо крупном мошенничестве. Дело рассматривают в Центральном районном суде Новосибирска. Генеральный директор компании «Энергомонтаж» и потомственный застройщик микрорайона "Родники" полностью признал свою вину и компенсировал мэрии ущерб в 163 миллиона рублей. Иван Сидоренко пришел на заседание самостоятельно в сопровождении двух адвокатов. Его задержали в сентябре прошлого года. Двое суток строитель провел в изоляторе временного содержания. А потом был отправлен под домашний арест. Так как он нарушил закон? Если упростить, то суть в том, что его компания приобрела земельный участок для одной цели, а собиралась использовать для другой. А в зависимости от объекта и цели меняется цена на землю. Сидоренко убеждал чиновников, что собирается на улице Краузе возвести торговый центр, а на деле там появился паспорт объекта с информацией о строительстве многоквартирных домов. Мэрия, обнаружив, что торговый центр есть лишь на бумаге, попыталась разорвать договор купли-продажи в Арбитражном суде. Застройщик убеждал, что ТЦ был, просто его снесли. Тогда чиновники принесли снимки территории, сделанные из космоса. На них никакого торгового центра. - Поводом для обращения с данным иском в суд явилось выявление мэрией Новосибирска того обстоятельства, что на земельном участке, который был предоставлен обществу по договору купли-продажи, на момент его отчуждения не имелось каких-либо объектов недвижимости, - пояснил сегодня на суде сотрудник городского Департамента земельных и имущественных отношений Александр Морозов. Интересно, что иск мэрии арбитраж все равно отклонил. Тогда за дело взялись сотрудники Следственного комитета, предъявив теперь уже бывшему директору компании «Новоторг-Сиб» серьезные обвинения. Сам Сидоренко пока от комментариев воздерживается.

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