Главный Дед Мороз подарил экскаватор мальчику, которого в Татарске сбил депутат Мамонтов

Дед Мороз исполнил желание мальчика и подарил экскаватор. Фото: соцсети

Дед Мороз из Великого Устюга исполнил мечту мальчика, которого прошлой осенью в Татарске сбил местный депутат Сергей Мамонтов. О подарке в соцсетях поделилась мама пострадавшего ребенка. По ее словам, письмо главному волшебнику страны удалось отдать, когда Поезд Деда Мороза проезжал по стране и на час останавливался у них в городе. В тот день был сильный мороз, поезд приходил на вокзал очень рано утром, но женщина с сыном все равно решили его встретить.

— В поезд тогда не пускали, но программу на перроне вокзала они провели, собрали письма. Мы тоже скромное написали. Сами украсили конверт. И вот сегодня я забрала посылку с почты, она оказывается там уже долго лежала, — рассказала женщина в соцсетях. — Дед Мороз прислал подарок, о каком речь шла в письме, а именно экскаватор на пульте управления. Тогда сыну это первое пришло в голову.

Напомним, что в 2022 году поезд Деда Мороза, который обычно проезжает от Великого Устюга до Владивостока и обратно, впервые побывал в Новосибирске. В столицу Сибири он прибыл 24 ноября.

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