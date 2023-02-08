Депутат, которого обвинили в побоях два парня, заявил, что они сбили его на машине

Депутат заявил, что парни сбили его на машине. Фото: Алексей Астафьев

История с депутатом Колыванскогого района Сергеем Заболотским, которого обвинили в избиении два парня, получила продолжение. Как пояснили КП-Новосибирск в областном МВД, он написал встречное заявление, заявив, молодёжь сбила его на машине.

Напомним, конфликт случился 31 января в Колывани: двое парней устроили дрифт около автозаправки. По их версии, к ним с замечанием вышла женщина, потом мужчина, который применил силу. Он оказался депутатом. Парни отправились в больницу, и уже медики сообщили о случившемся в полицию.

С заявлением в МВД обратились Заболотские.

— 4 февраля в дежурную часть поступило сообщение от супруги вышеуказанного мужчины о том, что на неё произошел наезд легкового автомобиля, — сообщили в ответ на запрос КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции факт наезда на пешехода не подтвердился. В свою очередь, на месте находился один из молодых людей — ранее являющегося участником конфликта на заправке, который сообщил, что в его дом незаконно проникли две гражданки, включая заявительницу о ДТП. Также возле дома находился мужчина, которого молодые люди обвинили в избиении при прошлом конфликте.

И еще чуть позже в полицию поступило заявление от самого депутата о том, что один из парней наехал на него на машине.

— По всем обозначенным фактам полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Потерпевшим выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести вреда, — добавили в МВД.

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