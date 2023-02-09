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НовостиОбщество9 февраля 2023 0:50

Хомяку, брошенному в новосибирском такси, нашли дом

Его забрали соседи семьи-спасителей
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Хомяку нашли новый дом. Фото: предоставлено Татьяной

Хомяку нашли новый дом. Фото: предоставлено Татьяной

Хомяку, брошенному в новосибирском такси, нашли дом. Об этом КП-Новосибирск рассказала жена таксиста, в машине которого оставили зверька.

- Хомячка забрала семья с ребенком. Будет жить в нашем же доме. Все хорошо, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Напомним, что хомяка бросили в салоне такси поздно вечером. Прошла хозяйка жаловалась, что ей не на что его кормить, и на то, что он не уживается с кошками.

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