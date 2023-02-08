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НовостиОбщество8 февраля 2023 13:55

Более 100 военнослужащих десантировались с вертолета Ми-8 под Новосибирском

У разведчиков и курсантов НВВКУ прошли учения
Надежда КАСЬЯНОВА
Воздушно-десантная подготовка продлится до апреля.

Воздушно-десантная подготовка продлится до апреля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На полигоне под Новосибирском прошли учения разведчиков и курсантом НВВКУ. Более 100 военнослужащих выполняли прыжки с парашютом с вертолета Ми-8.

— Военнослужащие и курсанты совершили десантирование из вертолета Ми-8 на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров. Перед выполнением прыжков они отработали методику приземления, провели проверку купола парашюта, а также прошли соответствующий инструктаж и обязательный медосмотр, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В ЦВО добавили, что учения проходят как в дневное, так и в ночное время. Обучение воздушно-десантной подготовке будет идти до конца апреля. За эти несколько месяцев военнослужащие и курсанты НВВКУ прыгнут с парашютом около тысячи раз.

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