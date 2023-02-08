«Услышал бульканье в ванной»: житель Барнаула обнаружил крысу в унитазе

Подняв крышку унитаза, барнаулец обнаружил там грызуна. Фото: стоп-кадр из видео Amic

В квартиру к жителю Барнаула пробралась крыса. Обнаружил он ее в самом неожиданном месте – унитазе, пишет Amic.

Мужчина проживает на седьмом этаже дома №251 по улице Георгия Исакова. Примерно в три часа ночи он услышал странные звуки, доносящиеся из ванной комнаты. Сибиряк пошел выяснять, в чем дело.

Подняв крышку унитаза, барнаулец обнаружил там грызуна.

− Не спалось, услышал бульканье в ванной комнате. Потом до шести утра не спал. Крысы не только бегают по мусорным площадкам и лестничным пролетам, но и приплывают в гости, − высказался местный житель.

Мужчина не нашел ничего лучше, чем смыть животное в унитаз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber