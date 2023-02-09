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НовостиОбщество9 февраля 2023 0:00

Курс на похолодание: в Новосибирск придут морозы до -26 градусов

9 февраля в Новосибирске пойдет снег и похолодает до -26 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске снова похолодает до -26 - к счастью, только в ночные часы.

В Новосибирске снова похолодает до -26 - к счастью, только в ночные часы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске ночью на 9 февраля похолодает до -21…-23 градусов, в пригороде температура опустится до -24…-26. Днем будет -15…-17. Такую погоду обещают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Будет слабый ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -21…-26 градусов, местами до -32. Днем ожидается -13…-18, местами -23. Ночью по востоку, днем по западу региона местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами будет изморозь.

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