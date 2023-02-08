В Новосибирске против пенсионерки, устроившей из квартиры «зоогостиницу», возбудили дело. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске против пенсионерки, устроившей из квартиры «зоогостиницу», возбудили уголовное дело. Напомним, женщина проживает на улице Днепровской: у себя в квартире и на придомовой территории она завела около 30 собак. Соседи сибирячки жаловались на такое ужасное соседство. По словам людей, животных не выгуливали: в квартире, расположенной, под квартирой пенсионерки, с потолка уже капала моча животных. Кроме того, слоняющиеся по улице собаки держат в страхе всех окрестных детей.

— В отношении 62-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318, статье 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти), — сообщили в областной прокуратуре.

Женщину задержали, сейчас решается вопрос о заключении ее под стражу.

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