В Новосибирске в ДТП двух иномарок пострадала 28-летняя женщина

28-летнюю пострадавшую пассажирку госпитализировали. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Кировском районе Новосибирска столкнулись Honda и Toyota. ДТП произошло в среду, 8 февраля, пассажирка одной из иномарок попала в больницу.

— 18-летний водитель за рулем Honda Fit двигался по улице Сибиряков Гвардейцев в сторону улицы Петухова. Напротив дома №56в по улице Сибиряков Гвардейцев он врезался в Toyota Corolla. Та шла по встречной полосе и в этот момент поворачивала на Северный Проезд, — пояснили в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала 28-летняя пассажирка «Хонды». Женщину с различными травмами доставили в больницу.

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