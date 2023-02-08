Мэрия Новосибирска заключила концессию о ремонте труб на 4,9 миллиарда рублей

Мэрия и СГК заключили концессию о ремонте труб на 4,9 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между мэрией и теплоснабжающей компанией заключено концессионное соглашение о ремонте труб. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Стало известно, что концессионером выступает СГК. Соглашение действует до 2032 года. До этого времени компания обязана за свой счет проектировать, создавать, реконструировать и эксплуатировать объекты теплоснабжения, которые указаны в соглашении.

− Концессионер приобретает права владения и пользования переданным или созданным муниципальным имуществом на период действия концессионного соглашения для осуществления деятельности по производству и передаче тепловой энергии, − отметили в мэрии.

Объем инвестиций составил 4,9 миллиарда рублей.

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