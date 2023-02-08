«Ходит с ножом, затаскивает девочек в машину»: полиция проверяет рассылку в чатах о маньяке на ОбьГЭСе

Новосибирцы рассылают друг другу в чатах сообщение о маньяке на ОбьГЭСе. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирцы рассылают друг другу в чатах сообщение о маньяке, который якобы нападает на женщин в районе ОбьГЭСа.

— Ему около 40, ходит в черной куртке, синих кроссовках и черной шапке. С ножом пристает к женщинам в темное время суток. Хватает девочек и пытается затащить в машину, — цитирует сообщения из чатов паблик Вконтакте «На ОбьГЭСе (Новосибирск) ».

В областном МВД КП-Новосибирск пояснили, что сейчас информация, изложенная в посте, проверяется.

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