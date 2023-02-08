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НовостиОбщество8 февраля 2023 12:12

В Новосибирске ребенка обвинили в краже колпачка от ручки: в школе разгорелся скандал

В Новосибирске учительница обвинила ребенка в краже колпачка от ручки
Галина СИМОНОВА
В одной из школ Советского района Новосибирска разгорелся скандал.

В одной из школ Советского района Новосибирска разгорелся скандал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Советского района Новосибирска разгорелся скандал. Поводом стал…украденный колпачок от ручки. Якобы педагог обвинила в краже одного из детей, что очень не понравилось его родителям.

— Мы знаем об этой ситуации, по данному факту было начато педагогическое расследование. О результатах будет сообщено позже, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Школьными разборками заинтересовалась также областная прокуратура.

— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, оценит действия сотрудников образовательного учреждения, — сообщили в ведомстве.

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