В Новосибирске ребенка обвинили в краже колпачка от ручки: в школе разгорелся скандал

В одной из школ Советского района Новосибирска разгорелся скандал.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одной из школ Советского района Новосибирска разгорелся скандал. Поводом стал…украденный колпачок от ручки. Якобы педагог обвинила в краже одного из детей, что очень не понравилось его родителям.
— Мы знаем об этой ситуации, по данному факту было начато педагогическое расследование. О результатах будет сообщено позже, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Школьными разборками заинтересовалась также областная прокуратура.
— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, оценит действия сотрудников образовательного учреждения, — сообщили в ведомстве.
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