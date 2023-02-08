«Попросил сокамерника подделать документ»: новосибирец через суд пытался вернуть долг по липовой расписке

Мужчина через суд пытался вернуть 20-тысячный долг по липовой расписке. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирец через суд пытался вернуть долг по липовой расписке. Якобы он занял 20 тысяч рублей своему знакомому и тот обещал вернуть. Однако обман раскрылся.

— Обвиняемый в период с 1 января 2018 года по 20 июля 2020 года находился в СИЗО-1 УФСИН РФ по Республике Бурятия. Он попросил сокамерника, который не знал о преступных намерениях, изготовить заведомо подложный документ — расписку от имени другого человека. Согласно ей, обвиняемый передал знакомому 20 тысяч рублей, и тот обязан их вернуть, — рассказали в Татарском районном суде.

Когда расписка была готова, обвиняемый отправил ее в суд, потребовав, чтобы с должника взыскали деньги. Сначала требование было удовлетворено. Но уже через пару месяцев суд отменил свое решение, а мужчина стал фигурантом нового дела за фальсификацию доказательств.

— Мужчина признан виновным, назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Однако он освобождается от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, — добавили в суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер