Начальник Западно-Сибирского управления Росавиации рассказал о самом резонансном событии в работе

Одна из самых резонансных историй произошла в 2020 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

Начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслав Федоров накануне Дня работника гражданской авиации рассказал о своей работе. В интервью «ЧС-Инфо» он вспомнил один из самых резонансных случаев в трудовой деятельности.

Речь идет об инциденте, произошедшем в 2020 году. Тогда тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» сел на вынужденную посадку в аэропорту Толмачево. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на 300 метров.

− Впервые в России трехсоттонную машину в кратчайший срок убрали с места происшествия. При этом были приняты уникальные инженерные решения, которые наверняка будут востребованы и в будущем. Ведь такой серьезный инцидент не помешал работе аэропорта, − отметил Вячеслав Федоров.

Он добавил, что на территории Новосибирска действует Сибирский авиационный поисково-спасательный центр. Его специалисты дежурят круглосуточно, чтобы в любой момент прийти людям на помощь.

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