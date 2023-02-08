Андрей Травников поздравил новосибирских ученых с Днем российской науки

Губернатор поздравил новосибирских ученых с Днем российской науки. Фото: Правительство НСО

Более одного миллиарда рублей направит Новосибирская область на стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в регионе в этом году. Кроме того, по предложению молодых ученых в регионе запустят новые проекты — «Пушкинскую карту» для аспирантов и создание новых молодежных лабораторий. Об этом в День науки заявил Губернатор Андрей Травников.

Глава региона Андрей Травников поздравил учёных, исследователей, сотрудников НИИ и университетов, всех, кто связан с наукой, а также всех жителей нашей области с Днём науки. И провел встречу с молодыми учеными.

В 2022-м году был впервые сформирован Национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ, напомнил глава региона. Наша область ожидаемо вошла в группу лидеров, заняв шестое место.

— Но это ни в коем случае не корректирует наше лидерское место в научных исследованиях, которое для нас определил Президент страны, назвав Новосибирск научной столицей России. Мы это осознаем, соответствуем и будем соответствовать. Но экономика нашей области настолько разностороння и многогранна, что сухие цифры статистики показывают — сфера исследований занимает не самую большую долю. Наша задача сделать так, чтобы эта доля росла, а самое главное, чтобы результаты исследований и инновационной деятельности влияли на развитие всех отраслей экономики региона, — заявил Андрей Травников. — Возможности для этого есть — это не только масштабные проекты развития научной инфраструктуры, в которые вовлечены многие новосибирские предприятия, но и меры поддержки — мощные инструменты по стимулированию научной, инновационной деятельности.

Среди таких проектов — строительство ЦКП СКИФ и кампуса НГУ, реализация десятков научных проектов в рамках программы «Академгородок 2. 0», проекты СиббиоНОЦ. Под решение этих задач региональное

Правительство настраивает меры поддержки учёных, научных исследований, инновационных компаний. Так, в областном бюджете на 2023 год на мероприятия госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности» предусмотрено более миллиарда рублей.

На встрече с молодыми учеными Андрей Травников сообщил, что в результате обсуждений было принято решение запустить региональный проект «Пушкинская карта» для аспирантов: он должен начать работать с мая. Еще один федеральный инструмент, который уже доказал свою востребованность и эффективность — молодёжные лаборатории. По условиям конкурсного отбора для получения государственной субсидии на создание научной молодежной лаборатории ее руководитель и две трети коллектива должны быть не старше 39 лет. В Новосибирской области сегодня работает уже десять молодежных лабораторий. Но запрос со стороны ученых на них — гораздо больше. В итоге региональными властями было принято решение о создании молодежных лабораторий не только в рамках нацпроекта, но и за счёт средств регионального бюджета.

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