В Новосибирске на месте старого бассейна СКА построят новый спорткомплекс

В Новосибирске до конца 2023 года планируется завершить реконструкцию бассейна СКА на улице Воинской.

В Новосибирске до конца 2023 года планируется завершить реконструкцию бассейна СКА на улице Воинской. После сноса старого здания там построят новый спорткомплекс площадью более 5 300 квадратных метров.

В новом спорткомплексе будет 3-4 этажа, чаша бассейна на восемь плавательных дорожек по 50 метров или 16 дорожек по 25 метров, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. Кроме того, в помещении бассейна запроектирована антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной.

— Учитывая особенности конструкции объекта — возможность трансформации чаши бассейна, мы сможем увеличить пропускную способность для занятий массовым спортом. При полной загрузке она составит 96 человек в час. Кроме этого, ввод еще одного 50-метрового бассейна позволит обеспечить качественную подготовку спортсменов, занимающихся водными видами спорта. Он станет еще одной тренировочной базой для нашей Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта, — отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Министр также отметил, что в бассейне будут созданы условия для занятий спортом маломобильных людей.

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