В Новосибирске продают коттедж с дизайнерским ремонтом и винным погребом

Дом находится в Заельцовском районе в закрытом коттеджном поселке. Фото: Жилфонд
Коттедж с дизайнерским ремонтом и винным погребом выставили на продажу в Новосибирске. Объявление опубликовано на сайте «Жилфонда».
Дом находится в Заельцовском районе в закрытом коттеджном поселке. Построен он в 2015 году, однако год назад в нем проводили реконструкцию.
В коттедже четыре этажа. Внутри есть три спальни, кухня-гостиная, гардеробная, кабинет, собственная прачечная, а также винный погреб. На территории можно найти двухэтажную баню, зону барбекю, отапливаемую теплицу и гараж на две машины.
− Высажены декоративные деревья и цветы. Дорожки и площадки сделаны из натурального гранита, − рассказал продавец.
Стоит такой дом 95 миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер