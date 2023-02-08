В Новосибирске продают коттедж с дизайнерским ремонтом и винным погребом

Дом находится в Заельцовском районе в закрытом коттеджном поселке. Фото: Жилфонд

Коттедж с дизайнерским ремонтом и винным погребом выставили на продажу в Новосибирске. Объявление опубликовано на сайте «Жилфонда».

Дом находится в Заельцовском районе в закрытом коттеджном поселке. Построен он в 2015 году, однако год назад в нем проводили реконструкцию.

В коттедже четыре этажа. Внутри есть три спальни, кухня-гостиная, гардеробная, кабинет, собственная прачечная, а также винный погреб. На территории можно найти двухэтажную баню, зону барбекю, отапливаемую теплицу и гараж на две машины.

− Высажены декоративные деревья и цветы. Дорожки и площадки сделаны из натурального гранита, − рассказал продавец.

Стоит такой дом 95 миллионов рублей.

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