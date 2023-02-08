В Новосибирске под суд пойдет бывший пристав за взятку в 83 тысячи рублей

Пристав получила взятку, а в обмен должна была поспособствовать выплате долга. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новосибирске до суда дошло дело бывшего судебного пристава-исполнителя. Женщина обвиняется по статье 290 УК РФ за получение взятки должностным лицом.

— С октября 2020 года по июнь 2021 года судебный пристав-исполнитель получила взятку в размере 83 тысячи рублей от взыскателя по исполнительному производству. В обмен женщина должно была как можно быстрее найти, арестовать и продать имущество должника, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Материалы дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд. Бывшему приставу грозит до трех лет колонии и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.

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