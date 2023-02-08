В Новосибирске на улицах Пермской и Прокатной ввели ограничения движения

Улицу Пермскую сузили, а часть Прокатной перекрыли.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ленинском районе Новосибирска ввели ограничения движения на улицах Пермской и Прокатной. Об этом сообщили в мэрии города.
Улицу Пермскую сузили на 3,5 метра. А на Прокатной закрыли проезжую часть в районе зданий №38 и №39 в частном секторе.
Ограничения действуют по 20 февраля.
− Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассах, − объяснили в мэрии.
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