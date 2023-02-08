В Новосибирске на улицах Пермской и Прокатной ввели ограничения движения

Улицу Пермскую сузили, а часть Прокатной перекрыли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском районе Новосибирска ввели ограничения движения на улицах Пермской и Прокатной. Об этом сообщили в мэрии города.

Улицу Пермскую сузили на 3,5 метра. А на Прокатной закрыли проезжую часть в районе зданий №38 и №39 в частном секторе.

Ограничения действуют по 20 февраля.

− Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассах, − объяснили в мэрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber