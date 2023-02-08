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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:40

В Новосибирске на улицах Пермской и Прокатной ввели ограничения движения

Они действуют по 20 февраля
Анастасия ХРОМЫХ
Улицу Пермскую сузили, а часть Прокатной перекрыли.

Улицу Пермскую сузили, а часть Прокатной перекрыли.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском районе Новосибирска ввели ограничения движения на улицах Пермской и Прокатной. Об этом сообщили в мэрии города.

Улицу Пермскую сузили на 3,5 метра. А на Прокатной закрыли проезжую часть в районе зданий №38 и №39 в частном секторе.

Ограничения действуют по 20 февраля.

− Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассах, − объяснили в мэрии.

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