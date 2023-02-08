В 2023 году отремонтируют четыре участка трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре проблемных участка трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют по нацпроекту БКД в 2023 году.

— В планах у дорожников выполнить 100-процентное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, обустройство дороги, а также укрепить обочины. Работы будут вестись на участках 88-96 км, 101-108 км, 48-49 км и 142-146 км, — сообщили в региональном правительстве.

По словам главы регионального Минстроя Анатолия Костылевского, региональные дороги планомерно приводят в порядок. Особое внимание уделяется тем, которые связаны с федеральными трассами. Так, например, автодорога «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» ремонтируется каждый год. За 2022 год дорожники привели в порядок 17 километров трассы также на четырех участках.

Напомним, что за 2023 год в Новосибирске планируют отремонтировать 17 улиц — 32,5 километра дорожного полотна. Потратят на это более 1,3 миллиарда рублей.

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