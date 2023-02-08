Редких чёрных дроздов заметили на Телецком озере на Алтае. Фото: Лия Светлояр.

На Телецком озере на Алтае заметили редких пернатых – черных дроздов. Их увидели около яблони-дички. Они слетелись на дерево вместе с сородичами – клестами-еловиками, сойками, щеглами и другими птицами. Об этом пишет «ТОЛК» со ссылкой на сотрудников Алтайского заповедника.

Известно, что черные дрозды для заповедника редкие гости. Считают их залетным видом. Встречают этих пернатых не часто. Так, несколько черных дроздов заметили в 2013 году на Яйлинской террасе. Еще одного видели в 2020 году, весной, на весеннем пролете в заповеднике.

Обитают черные дрозды в европейской части России. Ученые заметили, что в последние годы такие птицы постепенно перелетают на север и восток.

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