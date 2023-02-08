В Новосибирске приставы помогли девушке с переломом руки добраться до больницы

Новосибирские приставы доставили в больницу девушку с переломом руки. Фото: ГУ ФССП России по НСО

Новосибирские приставы доставили в больницу девушку с переломом руки. Подробностями истории поделились в ГУ ФССП России по региону.

Выяснилось, что 23-летняя жительница Ленинского района поскользнулась и упала во дворе дома. Девушка рухнула прямо на бетонный приступок.

В это время трое судебных приставов и водитель служебного авто работали на улице Ударной. Они закончили свои дела и уже собрались уезжать, когда увидели сибирячку. Мужчины поспешили помочь ей. Девушка не могла подняться и жаловалась на сильную боль в руке.

− Сотрудники предложили отвезти пострадавшую в больницу, но она попросила проводить до дома. По пути девушке стало плохо, − рассказали в пресс-службе.

Приставы усадили девушку в свой автомобиль и повезли до ближайшего отделения травматологии. Там у жительницы Новосибирска диагностировали двойной перелом руки.

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