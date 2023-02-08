«Выкинули на дорогу, чтоб погибли»: сибирячка спасла пятерых котят под Новосибирском

Котят пристроили за один вечер. Фото: Предоставлено героем публикации

Сибирячка Ирина Смолкина спасла пятерых котят, брошенных в мороз под Новосибирском. Инцидент случился утром 7 февраля на улице Тепличной в поселке Чернореченском.

- На дорогу специально выкинули 6 котят, чтобы они все погибли под колёсами машин. Одного уже сбили, пять остались в живых. Я подобрала их, но долго держать у себя не могу — у меня собака и кошка. Помогите пристроить, - написала Ирина Смолкина.

Девушка опубликовала пост в группе «Подслушано в Искитиме» во «ВКонтакте». Он набрал 16 тысяч просмотров. Трогательная история поразила подписчиков, и за несколько часов котят разобрали.

Комментаторы стали критиковать прежних хозяев, которые выставили котят на верную гибель.

- Что с людьми творится-то, в нелюдей превращаются, - прокомментировала сибирячка.

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