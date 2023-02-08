В Новосибирске полиция ищет водителя трактора-снегоуборщика, не пропустившего скорую помощь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске полицейские заинтересовались водителем снегоуборочной машины, который не пропустил скорую помощь. Произошел инцидент еще 6 февраля.

– Сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и всех обстоятельств происшествия, – сообщили в ГИБДД по городу.

Напомним, на Станиславском жилмассиве в Новосибирске трактор-снегоуборщик чистил дорогу, не позволяя проехать скорой помощи с мигалками.

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