В Новосибирске полиция ищет водителя трактора-снегоуборщика, не пропустившего скорую помощь.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске полицейские заинтересовались водителем снегоуборочной машины, который не пропустил скорую помощь. Произошел инцидент еще 6 февраля.
– Сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и всех обстоятельств происшествия, – сообщили в ГИБДД по городу.
Напомним, на Станиславском жилмассиве в Новосибирске трактор-снегоуборщик чистил дорогу, не позволяя проехать скорой помощи с мигалками.
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