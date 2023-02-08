Под Новосибирском девочка поскользнулась на тротуаре и упала под колеса машины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Болотное под Новосибирском едва не произошла трагедия. На тротуаре на улице Западной поскользнулась девочка и выпала на проезжую часть. Прямо под колеса машины.

– 6 февраля под колеса моей машины упала девочка. Я чудом успел среагировать и проехать в 10 см. от её ног! На тротуарах наледь! И вообще на таком опасном участке дороги должны быть ограждения, – написал водитель в паблике «Типичное Болотное».

На инцидент отреагировали в местной администрации. Там пояснили, что 7 февраля, уже после ЧП, отсыпали тротуар на Западной улице противогололедной смесью.

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