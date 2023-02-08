Матроса и старшего сержанта запаса осудят за убийство человека в Новосибирске

Военнослужащим грозит до 20 лет колонии.
Фото: Иван ВИСЛОВ
2-й Восточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело двух военнослужащих: матроса и старшего сержанта запаса. Мужчин обвиняют в убийстве человека в Новосибирске.
— По версии следствия, обвиняемые на почве возникших личных неприязненных отношений, действуя совместно, в ходе борьбы задушили потерпевшего, — рассказали в суде.
Судебное заседание назначено на 14 февраля. Военнослужащим грозит до 20 лет лишения свободы за убийство.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер