Матроса и старшего сержанта запаса осудят за убийство человека в Новосибирске

Военнослужащим грозит до 20 лет колонии. Фото: Иван ВИСЛОВ

2-й Восточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело двух военнослужащих: матроса и старшего сержанта запаса. Мужчин обвиняют в убийстве человека в Новосибирске.

— По версии следствия, обвиняемые на почве возникших личных неприязненных отношений, действуя совместно, в ходе борьбы задушили потерпевшего, — рассказали в суде.

Судебное заседание назначено на 14 февраля. Военнослужащим грозит до 20 лет лишения свободы за убийство.

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