«Привлекает внимание своим поведением»: в Новосибирске ищут голубоглазую брюнетку с нескладной речью

В Новосибирске пропала 49-летняя женщина с невнятной речью. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Дзержинском районе Новосибирска пропала Хасенко Галина Ивановна. О местонахождении 49-летней женщины неизвестно с 25 ноября 2022 года.

– Женщина с особенностями развития. В виду этого речь у нее нескладная, непонятная. В день пропажи ушла из дома, не вернулась. Ранее неоднократно уже уходила. Уходит часто, постоянно. Объяснить почему, не может. Находят ее как правило в местах массового скопления людей. Постоянно носит с собой какие-то вещи, какие-то сумки. Внешним видом и поведением может привлекать внимание людей. Раньше находили достаточно быстро. Последний раз, когда она потерялась, местонахождение установить не смогли. Обратились за помощью к нам для распространения ориентировки, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей: рост 168 см, худощавое телосложение, черные волосы и голубые глаза.

В чем была одета, неизвестно.

Если вы знаете, где находится Галина Ивановна, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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