«Ростелеком» привез в город Татарск Новосибирской области легендарный Кубок КХЛ

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Поездка в Сибирь стала частью ежегодного тура Кубка КХЛ по городам России, организованного в рамках многолетних партнерских отношений «Ростелекома» и КХЛ. Провайдер обеспечивает высокоскоростные каналы связи для проведения прямых трансляций, что позволяет болельщикам всей страны следить за игрой любимых команд.

- Решение привезти Кубок КХЛ не в Новосибирск, а в один из городов области было принято не случайно. Мы поддерживаем юношескую хоккейную команду Татарска и считаем, что спорт должен развиваться не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах области. Уверен, что приезд Кубка, который держали в руках лучшие из лучших, станет стимулом начинающим хоккеистам и придаст энергии для будущих побед, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Экспонирование легендарного трофея вызвало большой интерес жителей города и района. В Татарске уделяют значительное внимание развитию хоккея. В этом сезоне ребята из команды «Юность» вышли в финальный этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба».

Для начинающих хоккеистов компания «Ростелеком» организовала мастер-класс от победителей OLIMPBET Чемпионата Молодежной хоккейной лиги, игроков «Сибирских Снайперов» Александра Логутенко и Даниила Сахарова. Также для всех болельщиков была проведена автограф-сессия со звездой российского хоккея, ветераном спорта, известным защитником ХК «Сибирь» Валерием Усольцевым.

Любители спорта активно фотографировались с легендарным трофеем и участвовали в развлекательной программе, подготовленной «Ростелекомом». Право увидеть Кубок первыми было предоставлено участникам программы лояльности «Бонус». Для них также состоялся розыгрыш призов, в числе которых бесплатная подписка на приложение Wink.