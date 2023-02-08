В Госавтоинспекции раскрыли подробности массового ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске

В ДТП пострадал водитель автомобиля «Хонда Цивик». Фото: Госавтоинспекция по НСО

Стали известны подробности массового ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске. Все произошло утром 8 февраля.

Известно, что водитель на грузовом автомобиле МАН не справился с управлением и наехал на снежный вал у края проезжей части. После этого он врезался в автомобиль «Хонда Цивик». От удара легковушку отбросило в отбойник, рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Вскоре в грузовик въехала «Тойота Опа». Потом эта иномарка столкнулась с «Тойотой Раум». Спустя пару секунд в «Тойоту Раум» влетела «Шевроле Квак». В общей сложности участниками ДТП стали пять машин.

− В результате столкновения пострадал водитель автомобиля «Хонда Цивик» (мужчина 2001 года рождения), который доставлен в лечебное учреждение, − сообщили в Госавтоинспекции.

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