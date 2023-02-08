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НовостиСпорт8 февраля 2023 8:05

Фанатов новосибирского ХК «Сибирь» попросили перестать переделывать гимн России

Болельщики продолжают скандировать «Славься, Сибирь!»
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирским болельщикам могут запретить лозунги во время гимна. Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область).

Новосибирским болельщикам могут запретить лозунги во время гимна. Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область).

Континентальная хоккейная лига рекомендовала ХК «Сибирь» попросить фанатов перестать менять слова в гимне Российской Федерации во время матчей. Об этом сообщило издание Спорт-Экспресс.

В публикации указано, что в КХЛ якобы начало поступать много жалоб на фразу «Славься, Сибирь!» во время исполнения гимна. При этом новосибирские болельщики делают так не первый год.

Болельщики продолжают писать лозунг в комментариях под постами о проходе "Сибири" в плей-офф. Фото: скриншоты.

Болельщики продолжают писать лозунг в комментариях под постами о проходе "Сибири" в плей-офф. Фото: скриншоты.

– Вроде как фанаты всех клубов концовку под свой клуб переделывают, а предъявили только Сибири? – задаются вопросом болельщики в комментариях под постами о прохождении команды в плей-офф.

КП-Новосибирск направила запрос в КХЛ с просьбой уточнить ситуацию.

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