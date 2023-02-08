Спрятал в фонарик: в Толмачево задержали новосибирца с наркотиком в ручной клади

В Новосибирске авиапассажир пытался провести наркотик в ручной клади. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирске авиапассажир пытался провести наркотик в ручной клади. Мужчину задержали в аэропорту Толмачево.

Как сообщили в УТ МВД России по СФО, местный житель собирался вылететь в Сочи. Чтобы пронести запрещенное вещество на борт воздушного судна, новосибирец спрятал его в фонарик. Устройство он положил в ручную кладь.

Мужчину задержали при прохождении регистрации. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за кражи.

− Также в ходе проведения личного досмотра, сотрудники полиции обнаружили и изъяли различные фрагменты фольги с остатками наркотического вещества, − рассказали в МВД.

Сибиряк признался, что приобрел курительную смесь для себя.

Транспортные полицейские возбудили в отношении новосибирца уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber